美女主播張齡予外型甜美，憑藉流利口條圈粉無數，她與黑羚創辦商務中心執行長林子揚(Ryan)交往三年，期間時常被拍到同框畫面，直到去年5月20公開宣布結婚與懷孕的好消息，誕下寶寶後她轉換跑道當起主持人；張齡予向來展現積極、專業一面，今（26日）她在社群分享過去不愉快的教課經驗，罕見展現負面情緒，讓許多粉絲心有戚戚焉。

張齡予今更新社群，提到「過去的我是一個覺得善良是單方向也沒有關係的人，常常覺得既然我能做的那就儘量做，盡可能要做更多做更好」，無私的付出是出於好意，卻會讓旁人覺得理所當然，甚至被情緒勒索，她自認盡力做事，但出現不完美的地方卻被放大檢視，「我就在想，做實事的人其實沒有要人感謝，但是沒有功勞也有苦勞吧？如果連基本是非尊重都沒能獲得，那我到底為什麼要那麼努力？付出那麼多？」

她透露過去曾教一門課，學生是五十歲以上的族群，她當時認真設計課程內容，自掏腰包找名人講師，付出遠超收到的車馬費，只希望大家都能留下美好回憶，怎料同學間有口角，半夜打給張齡予抱怨，後來有同學在群組傳令人不喜歡的內容，被撻伐後遷怒張齡予「認為我不挺他，說我很假，從此變成我的黑粉，不時出現在有我的地方（臉書、youtube)講些惡意抹黑、似是而非的話，我真的都不知道怎麼解釋回應。」

對此張齡予忍不住直言：「本來想說就算了，但是現在我覺得真的沒有必要忍受，難道公眾人物就活該變成出氣包？隨便一個人都可對你指指點點？」點出網路世代訊息紛亂，亂留評價可能影響商家生計，虛假爆料也可能傷害到無辜的人，「人善被人欺？這個社會就是柿子挑軟的吃？我希望不要是這樣，不然真的會讓認真做事的人對世界失望。」