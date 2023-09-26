中華男籃隊預賽輕取香港。（鄭任南攝）

中華男籃隊搞定歸化球員阿提諾的出賽問題之後，26日晚間在B組預賽出戰香港，先發名單包括林庭謙、盧峻翔、劉錚、阿提諾、曾文鼎。香港在首節末段遭到中華隊凌厲打擊，大失血之後一直到比賽終了都未能追回，中華隊81比62大獲全勝。劉錚砍下全場最高18分，林庭謙14分7助攻，阿提諾13分9籃板，阿巴西、曾祥鈞10分。

比較慢熱的中華隊在開賽兩分多鐘後才由曾文鼎攻進第一球，盧峻翔快攻飆進第一顆三分彈。阿巴西首節中途被換上場，香港接連失誤，中華隊總算攻勢比較順暢，打出一波13比0的強力攻勢，首節打完就取得兩位數領先。香港第2節攻勢回穩，但中華隊靠著林庭謙兩記三分彈保持差距，一度打到20分領先。

上半場打完中華隊44比27領先，下半場香港力圖反撲，不過又被阿提諾在禁區阻擋，加上林庭謙在外圍狙擊，差距始終無法縮小。末節香港惠龍兒幾番搶攻造成一點傷害，阿提諾還被吹技術犯規，還好劉錚最後關頭在禁區連續得手，更在讀秒階段連飆兩顆三分球，中華隊仍以大比分獲勝。香港惠龍兒攻下全隊最高16分。