進口蛋爭議延燒，民進黨立委莊瑞雄今(26日)在質詢時指出，坊間有人質疑為什麼不跟比較近的中國進口雞蛋，而是和比較遠的巴西進口？此消息來源似為綠媒報導提及「親藍名嘴主張盡速從中國進口雞蛋」。媒體人黃揚明質疑，到底哪一個人做出這種主張？該報導通篇都沒有依據。

綠媒近日報導提到，「親藍名嘴」無視中國不僅是禽流感疫區，雞隻也都施打禽流感疫苗，不符合進口條件，竟主張盡速從中國進口雞蛋。農業部代理部長陳駿季強調，九月後進口的雞蛋以泰國、澳洲為主，未規劃從中國進口。

黃揚明今(26日)發文質疑：到底是哪一個「親藍名嘴」主張進口中國雞蛋？「通篇都沒有依據耶...」

網友表示「誰講的麻煩就把話塞回誰嘴裡，紮一個親藍名嘴稻草人是哪招？」、「典型綠營側翼網軍帶風向的方式，正面無法回應公眾對於進口蛋的種種質疑，就轉彎把中國大陸扯進來，再把漲蛋價的結果怪到在野黨頭上」、「影射殺傷力最大！早就是套路了」、「媒體完全不裝了」。