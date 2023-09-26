大陸華為公司推出新手機使用中國最大晶片代工廠中芯國際自研的7奈米晶片，令西方大吃一驚，美國正在對此進行調查，並可能採取進一步制裁措施。專家認為，這次大陸找到方法遶過制裁取得部分尖端技術，證明他們終究會找到出路，西方無法將中國完全排除於全球晶片供應鏈之外。

《德國之聲》在一篇報導中分析稱，華為新手機採用的7奈米晶片讓美中晶片戰再度升溫。總部設於渥太華的半導體研究機構TechInsights指出，過去僅能生產14奈米晶片的中芯國際（SMIC），也找到方法生產7奈米晶片，顯示中國政府正在對國產晶片生態系統「打開大門」。

資訊公司歐亞集團（Eurasia Group）的分析師魯小萌在談到華為手機5G性能時說，許多人希望半導體限制措施能讓美國保持技術優勢。但是，這次華為新手機上市後，「華盛頓受到了一點驚嚇……他們認為已經禁止了一切，中國人怎麼還能取得進展？」

報導說，華為新手機在一定程度上被中國人視為國族的勝利，很多人注意到，發售新手機是在美國商務部長雷蒙多訪華期間，並將其解讀為中國顯示自己不再依賴美國的一個信號。當然，華盛頓也注意到了這一點，拜登政府為此啟動了調查，以查驗是否半導體供應鏈有違反制裁的情況發生。

報導表示，這一問題解釋可能不是中國公司繞過制裁獲取了尖端技術。TechInsights去年曾報導，中芯國際可能用改良的工藝，以深紫外線（DUV）光刻機製造出7奈米晶片，而目前DUV光刻機在市場上仍可獲得。魯小萌指出，華為的進展並不令人意外，「如果你的策略是將華為逼入絕境，他們最終會通過創新擺脫這些限制。」

美國智庫CSIS專家認為，在晶片競爭中，美國的限制措施可以爭取到時間，但無法讓華為和其他中國企業停下腳步。（圖／美聯社）

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）科技與公共政策專案負責人路易斯（James Lewis）也持相似的觀點。他表示，在晶片競爭中，美國的限制措施可以爭取到時間，但無法讓華為和其他中國企業停下腳步。

不過，也有專家並不很看好中芯國際這項「突破」，他們懷疑華為能否大規模生產出先進的晶片。台灣工研院（ITRI）的產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨表示，新技術需要可用於規模化的生產，而不是停留在研發階段。華為最近的成功有可能是曇花一現，或許難以持續一年以上，「沒有EUV光刻技術，中芯就做不出5奈米晶片。」

報導表示，雖然反華鷹派呼籲採取更多制裁措施，但一些專家稱，要通過滴水不漏的措施將中國排除在緊密交織的全球供應鏈之外是不可能的。CSIS專家路易斯說「試圖阻斷晶片供應是一種相當冷戰式的方案」，建議美國政府應該「允許向中國出口晶片，但不要出口製造這些晶片的設備」，這樣既能讓美國公司繼續保有中國市場的份額，同時其他中國品牌又能使用廉價和高品質的西方晶片，否則中國將有「巨大的動力」來建立自己的半導體生產能力。