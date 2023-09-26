許多國家傳統料理愛用大蒜，能為食物增添絕妙風味，然而吃完大蒜產生的濃烈口臭往往令人尷尬不已，讓許多熱愛大蒜的人忍痛推開心頭好。美國科學家研究發現，享用大蒜之後趕緊吃一些優格，口腔異味可去除99%，堪稱「口氣」超級救星。

綜合美國《紐約郵報》、英國《每日郵報》報導，美國俄亥俄州州立大學（Ohio State University）研究團隊發現，天然優格的蛋白質能夠有效中和大蒜的硫基化合物引發的臭味。

研究人員在多個玻璃瓶放入等量生蒜，各自添加脂肪、蛋白質、水分比例不同的優格之後發現，蛋白質含量高的優格最具消除大蒜臭味的效果。乳酪脂（butter fat）含量高的優格，除臭效果也很好。以優格所含的蛋白質、脂肪、水各自單獨測試，均有除臭作用，但脂肪、蛋白質效果優於水。

吃了大蒜，嘴裡會產生明顯的臭味。
美國俄亥俄州州立大學團隊研究發現，蛋白質含量愈高的優格，去除大蒜造成的口臭效果愈好。（示意圖／Shutterstock）
美國俄亥俄州州立大學團隊研究發現，蛋白質含量愈高的優格，去除大蒜造成的口臭效果愈好。（示意圖／Shutterstock）

研究論文第一作者、俄亥俄州州立大學食品科技系教授貝林傑（Sheryl Barringer）表示：「高蛋白是現今當紅主題。一般而言，大眾會想增加蛋白質攝取量，但高蛋白配方也許有個意想不到的效果，除了營養價值，還能當成口氣清新劑宣傳。」

貝林傑說，蛋白質會結合味道，吃大蒜之後攝取蛋白質能帶來除臭好處。她建議吃希臘式優格（Greek yoghurt）可能會得到最佳效果，因為這種優格的蛋白質含量高於全脂原味優格。調味的優格也有效，重點在於吃完大蒜之後要「趕快」吃優格。在此之前，她也曾建議吃過大蒜可吃蘋果、薄荷、生菜、牛奶化解口臭。

貝林傑帶領的團隊認為，這項研究為探索不同的蛋白質除臭能耐奠定良好基礎，蛋白質可能很快會成為吃過大蒜後根除異味的產品配方要角。研究成果已發表於國際期刊《分子》（Molecules）。

文章來源：Tired of garlic breath? This surprising food could shut it down
文章來源：Garlic breath can be fixed by eating natural yogurt thanks to its neutralising proteins, scientists say
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