大陸民眾近年愛吃榴槤，吃出驚人貿易數字，外媒引述匯豐銀行報告，中國大陸過去2年進口了總價值60億美元的榴槤，佔全球市場需求量的91％，並預測因大陸的強大購買力，將推動全球需求年比飆升400％。前立委郭正亮指出，91％是指今年全球總出口被它吃掉91％，大陸自己的進口量是增加400多％。為了買到最好的產品，因為東南亞不像日本有履歷制度，有人會作弊謊報產地，還用衛星去定位從產地到運輸的路線。

「不敢吃！我上次去泰國，那個拿督就拿最好的，說要招待我！第一盤就是榴槤！」郭正亮26日在《頭條開講》節目提到，91％是今年出口，被大陸吃掉91％，他自己的進口是增加400多％！表示中國大陸愈來愈多人愛吃，可是因為產量沒那麼多，「所以一下就被買光了！」

郭正亮強調，「而且都是東南亞，這個還有一點學問，我還研究過！」要買到最好的產品，那就要在某些地方，可是東南亞很多人會作弊，就是同樣賣你一個榴槤，他就說是哪裡產的，結果中國大陸還用了衛星去定位，就是整個運出來的過程，他要看是怎麼運出來的。

「從產地，出來，每一個點，他都要定位！所以才能夠證明說，就是那個地方產的！」郭正亮指出，因為日本有一個履歷制度，可是東南亞沒有這樣的履歷制度，所以中國大陸就自己要去查，說你有沒有騙我這樣。