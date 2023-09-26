屏東明揚國際工廠大火，確認造成9人死亡1人失聯，包含4名消防員殉職，超過百人輕重傷。國民黨政策會副執行長蘇清泉26日透露，他去找曾在明揚國際工作的品管師想問工廠內的狀況，品管師就寫滿一張日曆紙，「寫得密密麻麻，每個字都是眼淚」，指出工廠內粉塵很多、通風不好、動線很差，而且這個工廠一開始是登記生產娛樂事業用品，這麼長時間來他們實際在做什麼，大家都不知道。

蘇清泉26日在中天直播節目《線上面對面》表示，他有去訪問一名曾經在明揚國際工作的品管師，想問清事故發的原因，「品管師跟我說，空氣很不好，粉塵一大堆，一樓是倉庫，二樓是工廠，辦公室也在二樓」、「動線很差，粉塵很多，通風設備應該要弄得好一點，有很多外勞，員工有400多人，外勞都戴著防護面具，又熱」。

蘇清泉也拿出一張寫滿字的日曆紙，「這張是他們的品管員，為了要跟我談話，自己用日曆紙，寫得密密麻麻，每個字都是眼淚」，這個工廠一開始是登記娛樂事業用品，這麼長時間來，他們生產的高爾夫球，佔全世界高爾夫球份額快4分之1，「工業局不知道，衛生局不知道，消防局不知道，裡面在做什麼、堆什麼，風評、勞安也都不好」。

蘇清泉認為，勞動環境這麼差真的不對，一年下來賺那麼多錢，但有賺錢你就要拿回來，應該要改善勞動條件、工廠動線，安全和員工薪資都應該照顧，不是只悶著頭賺錢，股東應該會很樂意。

蘇清泉指出，現在的醫療安全跟飛安同等級，通報系統很完善，還有沒有罰則的通報系統，通報之後，若是遇到幾乎要發生危險，但有把它堵住的情況，還要給通報人員頒獎。台灣的工廠那麼多，沒有好的通報系統，真的是很糟糕。

蘇清泉也提到，除了明揚以外，還有幾間高爾夫球大廠，外界認為他們接下訂單應該會大賺，那現在就應該去工廠加強稽核，可能勞動環境跟明揚也差不多。他強調，通風、安全、倉儲與辦公室分開，這些要求不算難，政府應該要去突襲檢查。