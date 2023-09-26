全球首富馬斯克在蘋果iPhone 15系列新機亮相前，曾嘲諷iPhone沒有新意。可是iPhone 15系列開賣不到1周，馬斯克就態度大轉變，不但大讚iPhone拍攝成果讓人驚豔，更直接喊出，「我要買1支！」

蘋果執行長庫克日前在社群平台X（前身為推特）上發文，分享了知名攝影師Stephen Wilkes與Reuben Wu用iPhone 15 Pro Max拍攝的一系列照片。這些成果竟引來馬斯克留言喊讚，「這些用iPhone拍攝的照片和影像美到不可思議」。

The beauty of iPhone pictures & video is incredible — Elon Musk (@elonmusk) September 22, 2023

在庫克接著分享紐約市第五大道蘋果旗艦店展示的全新產品時，馬斯克更是毫不扭捏地直接留言，「我要買1支！」

I’m buying one! — Elon Musk (@elonmusk) September 22, 2023

馬斯克從「黑粉」迅速轉變為「果粉」，反轉太快，讓不少網友感到驚訝，有網友質疑，難不成馬斯克下一步是想打造「XPhone」或「特斯拉手機」。還有人笑稱，「我認為在馬斯克說他要買些什麼的時候，意思是指他要買整間公司。iPhone掰了，歡迎XPhone」。