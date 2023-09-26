中華男籃26日在杭州亞運以81比62輕取取代黎巴嫩參賽的香港，拿下預賽首勝，中華隊總教練桑茂森賽後表示，一切從防守做起，希望透過全場壓迫，由防帶動進攻，「儘管比賽有些狀況，但在整體而言，我們打很棒。」

桑茂森口中的狀況，就是中華隊隨著犯規變多，防守姿態也逐漸變差，甚至造成節奏上與投籃選擇上的問題，「畢竟這是中華隊第1場亞運比賽，大家明顯比較興奮，有時沒有進入比較好的節奏，可是整體來說，我認為打很棒了。」

面對阿提諾末節提前因為違反運動犯規被驅逐出場(累計上半場被吹的技術犯規)，桑茂森不禁搖頭表示，「我想這就是我們必須幫助他的地方，或許看的視角不一樣而已，我會好好跟他溝通的。」

接下來28日晚上中華隊將跟大陸隊進行兩岸大戰，桑茂森表示，面對大陸隊的關鍵當然還是防守，中華隊的防守必須更有耐心才行，畢竟大陸隊每個位置絕對都比今天對手香港隊好上許多，中華隊防守必須更好。