以色列旅遊部長辦公室表示，以色列旅遊部長卡茲（Haim Katz）已動身前往沙烏地阿拉伯，參加聯合國會議。這是以色列內閣成員首次公開訪問沙烏地，是以阿關係和解的重要一步。

半島電視台(Aljazeera)報導，卡茲對利雅德進行為期兩天的訪問之際，沙烏地阿拉伯也正在尋求一項由美國斡旋的會談，試著與以色列建立正式的雙邊關係(建交)。

卡茲辦公室的聲明稱：「旅遊是國與國之間的交誼橋樑，旅遊領域的合作，將可相互認識，並且促進雙充經濟進步。」

沙烏地阿拉伯政府則沒有立即證實這項訪問行程。