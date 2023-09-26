臉書粉專「Lin bay好油」踢爆巴西進口雞蛋爭議遭恐嚇，媒體人黃揚明今天在臉書曝，「Lin bay好油」版主林裕紘信箱遭盜用，被不肖人士冒名寄信到總統府和幾個地檢署、法務部等機關，宣稱已放炸彈等內容。

總統府發言人林聿禪今日表示，經查總統府民意信箱，確於本日上午8時39分，收到一封以總統姓名署名，電子郵件帳號為bay＊＊＊[email protected]郵件，內文為「我在總統府裝了定時炸彈，下午三點會爆炸」，個人住址欄則為「桃園市警察局」。對此不法行徑，林聿禪表示，總統府已向警方報案，府內資訊單位也正彙整相關數位跡證，將提供檢警進行後續調查，盼儘速查明事實真相。

至於有媒體人稱此為該帳號擁有者遭冒用，林聿禪表示，目前全案已由檢警偵辦中，若民眾冒用他人資訊，同樣也有法律責任，呼籲相關人士若有進一步資訊，也歡迎與檢警聯繫，協助早日將犯嫌繩之於法。