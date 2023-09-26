This gold medal is true testament that dreams come true irrespective of circumstances. Way to go Jyothi Yaraaji 🥇 🇮🇳 pic.twitter.com/yIhuP0FA2Q — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 26, 2023

印度田徑女將雅拉吉（Jyothi Yarraji）26日被誤傳摘下了杭州亞運女子100公尺跨欄金牌，印度國寶級女藝人波索雷（Asha Bhosle）在Ｘ平台發文道賀，退役板球名人岡比爾（Gautam Gambhir）也發文稱讚「這面金牌真正證明了無論如何我們都可以實現夢想，做得好雅拉吉！」他們祝賀的情感可能非常真摯，除了這面金牌並不存在。

雅拉吉確實是這次杭州亞運的參賽者，她也是印度女子100公尺跨欄紀錄保持人，本屆金牌的熱門選手之一。然而杭州亞運的女子100公尺跨欄是在10月1日才登場，難道是雅拉吉的速度快到能夠穿越時空了？

波索雷的貼文還附上影片，雅拉吉真的是跑了第一名，這場比賽也真的是亞洲賽事，但只有一個地方不對，這場比賽其實是今年7月的「亞洲田徑錦標賽」才對。影片裡可以看見日本女將青木益未（銀牌）向波索雷致意，青木益未也有參加杭州亞運，但她能否奪牌還沒人知道。

網友禮貌地請求波索雷將貼文刪除，也沒人會苛責她，畢竟波索雷是90歲的老太太了，只是41歲的岡比爾自己是運動員出身還搞不清楚狀況也太瞎了。