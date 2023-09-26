26日這場中華男籃出戰香港的杭州亞運首戰，除了讓今天拿下17分、10籃板的阿提諾成為史上首位幫中華男籃打亞運的歸化球員，也讓阿巴西成為首位從原本歸化身分變成台灣本土在亞運出賽的球員，兩個人對於各自的亞運初體驗有著不同感受。

由於上半場被吹技術犯規，比賽還剩3分35秒又被吹違反運動道德犯規，造成阿提諾提前驅逐出場，阿提諾賽後受訪就是他最常說的話，「我真的甚麼都沒跟裁判講，他就吹我技術犯規了，幸好我們仍靠隊友支持贏球，這感覺很好。」

儘管戴維斯是中華男籃史上首位歸化球員，前兩屆亞運卻分別因為資格不符與受傷沒打，也讓阿提諾成為史上首位幫中華男籃打亞運的歸化球員，「我知道下場比賽碰上大陸隊更難打，我們必須更專注，當然我也想替之前世界盃資格賽落敗報仇。」

拿下10分的阿巴西也在賽後表示，這場比賽整體感覺不錯，至於那記灌籃，則是他平常就會做的事情，「現在我只想保持平常心，既然上屆亞運我們拿到第4，這次亞運成績當然要比上屆更好，面對大陸隊我們沒問題，只須更強勢就好。」