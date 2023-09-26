氣象署晚間發布大雨特報，強降雨可能下到明日。（氣象署）

中央氣象署晚間發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(26日)晚至明(27)日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象署表示，今天午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍較侷限，時雨量也不大，不過晚上水氣稍增加，迎風面地區降雨範圍擴大。

氣象粉專「台灣颱風論壇」今日稍早指出，台灣東北方有一個小低壓渦旋，中心附近有一些對流發展環繞著，目前正往西南西移動靠近中，預計今天晚上就會抵達，有機會讓北部、宜蘭下一點雨。

氣象局指出，明天（27日）基隆北海岸、大台北東側、東北部及恆春半島地區會有不定時的短暫陣雨，花東降雨則較零星，其他地區則維持多雲到晴的天氣，午後中南部地區及其他各山區有局部短暫雷陣雨，外出應留意天氣的變化並攜帶雨具備用；溫度方面，早晚低溫約為26至28度，近中午高溫約32至34度，西半部近山區有機會來到35度，其中新竹、苗栗近山區有局部36度左右高溫。