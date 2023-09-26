71歲武打巨星洪金寶近來過著半退休生活，閒暇時含飴弄孫，享天倫之樂，近日，大兒子洪天明曬出一家到澳門聚餐影片，剛好也拍到洪金寶和太太高麗虹並肩而行的背影，好感情羨煞不少人。

洪天明在社群透露一家人到澳門享受美食，並曬出一段影片，其中他也拍到父親的背影，只見拄著拐杖的洪金寶，緩慢撐著高麗虹走，而穿著白色西裝搭長裙的高麗虹，也在一旁小心攙扶洪金寶，夫妻之間低調恩愛的氛圍，令人相當稱羨。

洪金寶一家人到澳門聚餐。（圖／取自洪天明IG）

其實，洪金寶1995年再婚比他小13歲的混血美人高麗虹，兩人婚姻近30年仍恩愛如昔，而高麗虹更為了他淡出演藝圈，甘願當後母不生孩子，專心照顧家庭，夫妻倆也常十指緊扣散步，相當幸福。

被譽為最靈活胖子的武打巨星洪金寶，2017年膝蓋動手術後，被醫生叮嚀需少動，因此多以輪椅或拐杖代步，而他近年來常被拍到頭髮斑白、衰老模樣，更暴瘦不少，讓人相當他的身體狀況，不過他只是積極控制身材，實行「168斷食法」，並不是因為生病變瘦。