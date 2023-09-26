屏東明揚國際工廠大火，確認造成9人死亡1人失聯，包含4名消防員殉職，超過百人輕重傷，而廠區也被發現堆放超量30倍的過氧化物化學原料，為釀災原因。對於工廠爆炸事件，前立委沈富雄竟聯想到藍白合的問題，指出民眾黨相對藍綠更在乎民眾觀感、黨主席柯文哲也會把話講的漂亮，若藍白組成聯合政府，勞動部應該交給民眾黨，把勞動條件有問題的工廠都嚴格檢查，這會很有賣點。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》談到屏東工廠爆炸事件，坦言台灣工廠不合格但沒有出事的就像水面的冰山，不曉得有多少，出事了就是冒出水面，但台灣不分藍綠，都是右翼偏袒資方的政府，「人命不值錢，賺錢最重要」，所以台灣的工廠想搬到歐美國家，複製同樣的模式，完全行不通，如果台灣把人命看成跟先進國家一樣重視，認真行事的話，很多工廠都不及格。

沈富雄隨後就說「我從這個聯想到藍白合」，指出國民黨若要釋出善意，把幾個重要部會給民眾黨的話，除了衛福部以外，勞動部也要給民眾黨做，不只是因為民眾黨有立委賴香伶。

沈富雄解釋說，民眾黨說是右翼、但也不是右，說是左翼、他也不是左，「民眾黨比較在乎一般人民的觀感，而且柯文哲會講的很漂亮，所以不得不嚴格去查，光是這一點就有賣點」，民進黨多年執政已經有老大心態，國民黨更是一面倒向資方，很難讓人相信藍營會站在勞方立場嚴格執行勞動條件的檢查。