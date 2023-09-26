杭州亞運游泳池畔26日晚間傳來破聲，中華隊在游泳男子400公尺混合式接力游出3分38秒35的破全國紀錄成績，儘管最終無緣獎牌、僅獲第4，但4人已對成績十分滿意，王星皓更打趣的說：「本來還期待前面的人會不會有犯規，讓我們可以拿個獎牌。」

第1棒仰式莊沐倫、2棒蛙式蔡秉融、3棒交給「蝶王」王冠閎，最後100公尺自由式王星皓衝刺，最後以第4名作收；地主大陸隊以3分27秒01破亞洲紀錄奪金，南韓隊3分32秒05摘銀，日本隊則是3分32秒52鍍銅。

王星皓今天有個人400公尺混合式，最後在決賽游出4分18秒68、排名第6，加上還有2趟接力，一天就游了1000公尺，尤其對自己個人400公尺混合式決賽成績感到很滿意，「4分18秒已經是這2年最快成績，有把平時練習狀態調回95％已經很滿意了。」

休息一下後王星皓又投入接力項目，他坦言，在比完個人項目後一度振不起來、肌肉很痛，趕快去放鬆後恢復身體狀態，「所以我一直幫他們打氣，他們要游得夠快我才比較不會有壓力，謝謝他們3個，讓我最後可以衝刺。」

王星皓表示，知道有機會破全國後自己就全力衝，4人也打破2019年光州世錦賽3分40秒86的全國紀錄，「很開心，看到第4名，還想說前面會不會有人犯規，看能不能拿個獎牌，但第4名也很棒了，算接力近年來最好的名次了，很滿意。」