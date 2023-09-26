香港天王郭富城早年以英俊外型及動人嗓音獲得不少粉絲的支持，經典歌曲〈對你愛不完〉更是紅遍全亞洲。近期，郭富城忙於準備個人的巡迴演唱會，工作之餘也頻頻在社群上更新動態，昨(25)日便罕見曝光一張青澀嫩照，慶祝自己出道33年，讓粉絲嗨翻。

郭富城於1990年發行個人首張專輯《對你愛不完》，當時讓不少歌迷們聽得如癡如醉，紅遍兩岸三地，雖然近年來跨足戲劇、電影界交出不俗的成績單，但他仍未放棄歌手身分，仍不時推出新的歌曲專輯以及舉辦巡迴演唱會，用心且尋求突破自我的郭富城，屢屢讓粉絲期待他將會帶來何種全新的演出。

郭富城近期雖忙於演唱會的工作，仍用心經營社群，不時在其上更新動態與粉絲互動。近日適逢推出第一張專輯的33週年，他也十分應景的在社群上曬出該張專輯照片及數年來的成長模樣，感性寫下：「1990年9月25日。《對你愛不完》專輯正式面世，也是我和歌迷相知、相遇的開始。由《對你愛不完》到《永遠愛不完》，緊扣著一份堅持的信念，所有努力和祝福，一直都在。Happy 33.」而從專輯封面中，也可見到他當時的青澀模樣及如今增添不少成熟魅力的身姿。

此外，郭富城於於今(26)日稍早前，也一併附上巡迴演唱會倫敦站的花絮影片，只見畫面中，他與伴舞團成員們一同賣力彩排，期望為粉絲帶來無懈可擊的演出，粉絲們見此紛紛留言表示：「真的太帥了」、「原來彩排是這樣子的」、「快來台灣吧。」