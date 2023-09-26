屏東縣明揚國際科技的爆炸案造成9人死亡、1人失聯、111人輕重傷的慘劇，包括4位消防員不幸罹難，屏東縣消防局長許美雪的專業成為外界關注焦點之一。國民黨立委賴士葆大歎，許美雪吃力地自稱有專業，但「只有不專業的人才需要向人證明她的專業」，許美雪只是民進黨政府中央地方充斥政治酬庸大小官的冰山一角。

賴士葆在臉書發文指出，明揚國際科技爆炸惡火燒出很多不忍卒睹的畫面，除了罹難者碳化嚴重到無法辨認身分，另一引發廣泛討論的就是消防局長許美雪缺乏專業的問題，她說：「消防員灑水才引發爆炸。」後來又改口，反覆讓外界質疑。

看著許美雪吃力地說：「我相信我的專業，只是沒有參與外勤救災，我該具備消防常識知識，我相信我都具備。」這個畫面變成救災過程中另一個不忍卒睹的畫面。

「只有不專業的人才需要向人證明她的專業。」賴士葆說，基層消防員對許美雪的印象是過去在議會備詢時，常見她回頭詢問資深幕僚救援，這次在爆炸現場，媒體詢問消防救災的專業問題，她也是不敢立即回答，必須詢問資深幹部，所以許美雪在爆炸案第一時間的率爾改口、進退失據，並不意外。

賴士葆指出，許美雪在潘孟安任內當8年消防局長，當歲月靜好、平安無事，沒有重大的消防事故，其實任何沒有專業的人都可以當消防局長，這也是蔡政府長期為人詬病的人事任命都是只看顏色不看專業的政治任命，一旦發生重大事故就是考驗專業的關鍵時刻。做為現場救災指揮官，許美雪被起底過去的學經歷與消防救災的技術面沒有任何關係，當過科員、編輯、主任、祕書，一路上升到副局長、局長，沒有基層救災經驗，論文也與救災無關。

賴士葆表示，明揚國際科技的爆炸案是一場官方與工廠聯手釀造的人禍悲劇，縣府的調查報告指出廠內儲存危險物品過氧化物3000公斤，超過管制數量30倍，相當於3噸黃色炸藥，違反《消防法》。許美雪只會當太平官，缺乏專業知識與常識，也怠忽職守沒有定期安檢，讓廠商違法習以為常儲存危險物品，也未提供配置圖和搶救資訊，造成人員傷亡。

賴士葆強調，許美雪的案例只是冰山一角，不管中央地方充斥政治酬庸的大小官，他們即便很認真做事，惟悲哀的是政治任命的人缺乏專業，不知道怎樣把事情做對、做好。