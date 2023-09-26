梁文音「2008」演唱會集結她出道15年的精華，25日於社群開直播，提前預祝粉絲中秋佳節愉快，也鬆口宣布：「高雄，我來了！」將於11月11日開唱，與粉絲共度光棍節，詳細演唱會與售票資訊將陸續於環球音樂官方社群公布。

梁文音在社群直播，特別與粉絲分享中秋必吃水果柚子2款處理方法，一種為懶人的「快速剝柚法」，把外皮削掉後、只需三刀就可輕鬆品嘗美味的柚子；一種則為網美拍照必備的「柚子寶盒」，擅用柚子皮作為寶盒，將果肉仔細剔除外皮與籽後放回盒中，雖較費工，但成品精緻又美觀，只見梁文音在製作柚子寶盒時，費力用手指扭動，要將柚子皮肉分離。

她打趣：「真的好像是在接生耶，來用力、快出來了。」逗笑線上粉絲，問到喜歡哪一種剝法？梁文音表示：「『柚子寶盒』當你有朋友來家裡過中秋節的話，就可以拿出來炫耀，就會感覺自己很賢慧，但真的太難了，剝得指甲好痛。」直言網美不好當，皮皮笑說：「我喜歡吃，但不喜歡剝，還是坐著等吃最好。」

談到演唱會，梁文音透露，除了保留台北場精華，也會調整歌單讓演出更接地氣，並預告將推出全新單曲，邀來一位師奶暖男歌手合唱，「滿有趣的一首歌，要特別送給高雄場，與光棍節有關，也會特別做一些事，不管你是單身或有另一半都歡迎你們來。」