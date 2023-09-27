高爾夫球製造商明揚屏東廠22日爆炸，釀重大死傷，櫃買中心今晚宣布，明揚自9月28日起列為變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣時，應先收足款券，才能辦理買賣申報。

另外對明揚處違約金新台幣100萬元，並對明揚母公司明安處違約金50萬元。

櫃買中心今天透過新聞稿表示，明揚22日晚間廠辦發生氣爆火災意外事件，造成多數人員傷亡，並遭屏東縣政府消防局舉發違反消防法，另經濟部加工出口區屏東分處也裁處全面停工，對公司財務業務及股東權益影響重大。

因此，依櫃買中心業務規則第12條第1項第20款規定情事，依規公告明揚有價證券自9月28日起列為變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣時，應先收足款券，始得辦理買賣申報。

同時也依照櫃買中心對上櫃公司內部控制制度查核作業程序第9條第2項規定，對明揚處以違約金100萬元，另就明安有未善盡對子公司監督管理責任的疏失，處以違約金50萬元。

櫃買中心表示，明揚於復工或恢復產能2季度後，洽簽證會計師事務所進行內部控制制度專案審查並確實改善，使得申請恢復普通交易。（編輯：潘羿菁）1120926