衣索比亞長跑女將阿塞發（Tigist Assefa）24日在德國柏林馬拉松奪冠並刷新女子世界紀錄，這場比賽她腳上穿的是運動品牌愛迪達（Adidas）的最新款跑鞋。這雙新款周二（26日）開賣，價格令人瞠目結舌，大大考驗忠粉的熱情。

路透社周二報導，愛迪達發表首款使用厚底減震泡沫橡膠與碳纖鞋板以來，愛迪達與耐吉（Nike）等多家競爭對手就此陷入「超級跑鞋」（supershoe）商戰之中，無非就是為了幫助運動員跑速更上層樓。

愛迪達最新款Adizero Adios Pro Evo 1周二開賣，每雙售價500美元（約新台幣1萬6100元），比競爭鞋款Nike Alphafly 2貴了225美元（約台幣7245元）之多。如此天價也引發一個重要的問題：會有多少業餘跑者願意多花這麼多錢買一雙跑鞋？

Inmejorable momento publicitario para Adidas. Contentísima Assefa y Adidas lógicamente, por cierto las zapas de 500€ 😉 #BerlinMarathon2023 pic.twitter.com/nPGgGtfsjL — Javi42195 (@javier_alamo) September 24, 2023

倫敦業餘跑者俱樂部「樹叢巷弄跑者」（Grove Lane Runners）創辦人史溫霍（Harry Swinhoe）說：「這價格實在太荒唐了。大家會爭相入手，但我懷疑，一般跑者是否真能感受到更超凡的超級跑鞋與其他超級跑鞋、普通跑鞋相較之下的好處在哪裡。」

Adizero Adios Pro Evo 1重量僅138克，極其輕巧卻不耐用，這款跑鞋的設計宗旨是單次馬拉松比賽與賽前熱身時穿著。如果每跑一場馬拉松就得買一雙，每公里的跑鞋成本將近12美元（約台幣387元）。

愛迪達公司表示，這款跑鞋的優化目標是速度而非耐用程度。周二開賣僅釋出521雙，預計11月發售第2批。

阿塞發24日以2小時11分53秒的成績在柏林馬拉松女子組奪冠，比原有紀錄快了2分多鐘，她抵達終點時甚至脫下這雙貴森森的「戰鞋」親吻，激動不已。愛迪達把握機會宣傳這雙最新款超級跑鞋，執行長古爾登（Bjorn Gulden）在IG發表圖文祝賀：「阿塞發，我們超以你為榮！」