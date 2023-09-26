理想混蛋26日宣布首場大型售票「奇異點」演唱會將移師高雄流行音樂中心開唱，時間就在2024年1月27日，而頻頻被詢問到開賣時間，主辦單位宣布將於理想混蛋成團6周年的紀念日，10月14 日（六）早上 10 點 14 分正式啟售。

這特別數字可是隱藏了滿滿的團魂，他們笑說：「這麼神秘又難記的時間，是我們跟粉絲之間的默契，也是一種阻擋黃牛的奇招。」據了解，理想混蛋的粉絲群組已默默動員，各自揪團、分配人力戰術就是為了勢在必得，團員大方預告高雄場亮點，歌單會有新的驚喜讓小混蛋體驗到全新的「奇異點」演出。

他們預告，不僅會有經典曲目、也會加入新專輯歌曲。這決定可讓團員、樂手、製作團隊們要加練新歌快爆肝了，團員們自我喊話：「在這麼短的時間，要同時準備新專輯、以及安排演唱會歌單的變化，真的是很大的考驗，也覺得辛苦了所有一起籌備的夥伴們。但也有種熱血又青春的感覺，所以帶著這份衝勁，一起再做出最棒的表演吧。」