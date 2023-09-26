林秉樞涉施暴民進黨立委高嘉瑜等案，一審遭判2年10月，二審高院駁回林上訴，維持一審判決，傷害罪判刑8個月，不得易科罰金，部分罪得易科罰金78萬，由於林未上訴，全案定讞。案發後林被羈押達226天，可折抵刑期，林只須再坐牢14天，新北地檢署原已分案，考量林與父親住在台中，囑託台中地檢署執行入監，中檢25日分案，近期傳喚林。

前年11月間，高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，林聲押獲准，羈押達226天，去年7月獲80萬元交保。林秉樞被依傷害、恐嚇、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、偽造文書等8項罪名起訴。

新北地方法院認為林觸犯多項罪名，一審依妨害秘密罪判4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑、強制罪6月徒刑、恐嚇罪4月徒刑及偽造文書罪有7罪，共13罪判處2年10月徒刑，其中傷害罪不得易科罰金。

林秉樞上訴後，高等法院追加審理另涉刑度3年以下的《刑法》無故攝錄性影像罪，判決上訴駁回，維持一審刑度，全案還可上訴，但林未上訴。林扣抵曾被羈押226天，等同於繳交78萬罰金、只須服刑14天，即可自由。

執行單位新北地檢署本月18日分案，原擇日傳喚林到案說明，因考量林與父親住在台中，且林曾說過希望就近照顧父親。新北檢日前囑託中檢執行林入監、是否准予易科罰金等，中檢則於25日分案執行，近期傳喚林到案。