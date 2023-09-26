美國政府可能關門停擺的風險升高，加上對於美國聯準會（Fed）將利率長期維持高檔的擔憂，投資人質疑美國經濟恐受影響。最新公布的美國9月消費者信心指數降至4個月新低，更凸顯出美國民眾對於物價上漲與政治環境的憂慮。美股3大指數開低走低，道瓊工業指數大跌逾300點，標普500指數來到3個多月新低。

截至台北時間26日晚間11點30分，道瓊工業指數下跌333.96點（或0.98%），暫報33672.92點；那斯達克指數下跌174.83點（或1.32%），暫報13096.49點；標普500指數下跌53.64點（或1.24%），暫報4284.80點；費城半導體指數下跌43.24點（或1.28%），暫報3346.23點。

5大科技巨頭同步走跌，蘋果與微軟大跌近2%，谷歌母公司Alphabet與亞馬遜跌3%，臉書母公司Meta跌0.60%。半導體類股同樣難擋跌勢，輝達小跌0.02%，超微跌1.21%，台積電ADR與聯電ADR皆跌近2%。

如果美國國會不能就預算支出法案達成一致，美國政府最快可能在10月1日關門。信評機構穆迪已經警告，如果美國政府停擺，美國的3A最高信用評級可能不保。全球三大信評公司目前僅剩穆迪維持美國的AAA信評。