哪些人不怕逆境挑戰？《搜狐網》盤點十二星座痛苦耐受力指數，其中金牛座、射手座、天蠍座、水瓶座最有本事。他們沉得住氣，有非凡耐力又勤奮，不怕逆境挑戰，最終能迎來成功的曙光。

▌金牛座

如同大地般穩重而堅實，全身散發出一股扎根於土地的力量。金牛座的人具備著非凡的耐力和勤奮，無論面對什麼困難，都能默默忍受，不言放棄。金牛座的人深知付出的價值，深信只要堅持、努力，最終必能迎來成功的曙光。

▌射手座

如同矢箭直指蒼穹，充滿了自由與冒險的精神，射手座的人勇敢地面對挑戰，永不停歇地追求夢想。他們具備著頑強的毅力和樂觀的態度，無論遭遇多少困難，都能以積極的心態去面對，從中尋找智慧與成長。

▌天蠍座

如同幽深的黑夜，隱藏著難以揣測的力量。天蠍座的人擁有強烈意志和敏銳洞察力，善於保護自己並追求內心的真實。他們在困境中展現出堅強的毅力和不屈的精神，能夠忍受痛苦，迎接挑戰，並始終堅守內心的信仰。

▌水瓶座

如同清晨的雨露，帶著一份神秘與獨特，水瓶座的人擁有創新思維和前瞻眼光，敢於冒險，不斷突破自己的束縛。他們具備卓越的獨立能力和追求個性的勇氣，能以理智的態度面對生活各種挑戰。