馬來西亞近日發生一起女童溺水案，原先以為是單純的溺水意外，警方在調閱監視器後卻看到超乎想像的畫面，原來女童掙扎時，26歲的繼兄不僅就在旁邊，還邊喝飲料邊看妹妹溺死，事後繼兄也被逮捕。
根據馬來西亞《中國報》報導，事件發生在本月14日，一名4歲女童在公寓泳池戲水，不慎溺水，送醫不治，醫院護理師依SOP通報警方，員警到公寓調閱監視器畫面後，才發現這不是一起單純的溺水案件。
監視器畫面24日起瘋傳網路，透過影片可以看到，女童爬上樓梯第三階後，打算後背式跳水，但卻失誤「倒栽蔥」，身體也從泳圈中滑了出來，就這樣在水面上苦苦掙扎。此時26歲的哥哥出現，對眼前狀況卻無動於衷，先是淡定喝了一大口飲料，冷眼看著妹妹掙扎，接著又喝了第二口，看見妹妹失去意識後，才上前蹲下查看狀況，但仍未下水救人。
冷血影片曝光後引爆網友怒火，警方也立刻依當地兒童保護法令逮捕哥哥，若罪名成立，最重可處20年以下有期徒刑，並罰5萬令吉(約台幣34萬)。
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