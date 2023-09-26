好萊塢男星布魯斯威利（Bruce Willis）因主演《終極警探》系列電影成名，他曾參演多部電影《霹靂嬌娃2：全速進攻》、《布魯克林孤兒》，去年驚傳罹患失語症由家屬代為宣布正式退出影壇，沒過多久就被診斷出罹患無法痊癒的額顳葉失智症，令外界難過不已；近日布魯斯威利妻子在節目中透露他的病情，坦言不清楚他是否清楚自己的病情。

布魯斯威利的現任妻子艾瑪赫明（Emma Heming Willis）近日作客《今日秀》，提到布魯斯威利的現況，她強忍淚水，敘述自己與女兒如何照顧布魯斯威利，「我了解失智症很令人痛苦，對被診對出病症的人很痛苦，對家庭來說也很困難」，被問到如何向孩子解釋父親的病況，艾瑪表示解釋了病症，最重要的是讓孩子明白狀況，不希望因為父親的失智症感到羞恥。

Exclusive: In honor of World Frontotemporal Dementia Awareness week, Bruce Willis’ wife Emma Heming Willis speaks to @hodakotb about the condition in her first interview since his diagnosis.



“It was the blessing and the curse,” Emma said of receiving Bruce’s diagnosis. pic.twitter.com/VY5yhVjZIf — TODAY (@TODAYshow) September 25, 2023

至於布魯斯威利的現況，艾瑪透露他似乎不清楚自己罹患失智症，認知能力並不樂觀。布魯斯威利過去曾和黛咪摩爾（Demi Moore）有段婚姻，兩人育有三個孩子，離婚後也仍維持友好關係，艾瑪的採訪播出後，黛咪摩爾的孩子32歲的史考特威利（Scout willis）轉發內容並稱讚繼母：「我真的為艾瑪感到無比自豪，因為她願意公開分享我們家庭的故事，讓人們了解失智症，艾瑪你的勇敢和愛每天都在激勵我」。29歲的塔露拉威利（Tallulah willis）也轉發寫下「為我的家人感到驕傲」，顯然雖然父親患病，但家人的感情依舊緊密。