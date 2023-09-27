42歲日本男神高橋一生暌違5年與導演渡邊一貴來台宣傳主演新片《岸邊露伴在羅浮》，記者會後接受本報專訪，聊到自己並未像其他明星一樣在社群網站開設官方帳號與粉絲互動，他坦言，平時都盡量不讓自己去使用社交軟體，也會克制不去搜尋自己的名字，「因為我有時候上網，例如Yahoo首頁不小心看到我的名字出現在上面，新聞標題寫著高橋一生怎樣怎樣，連這個我都會心情很不好，所以不想要讓這些影響到我本身太多，就有盡量遠離，才能保持我心靈上的平靜」。

高橋一生強烈指出了現代網路社會中的多個問題，尤其對日本不健康的網路環境提出了嚴厲批評，認為很多人會為搏眼球，試圖去操縱輿論，甚至會為了追求優越感，刻意貶低他人，在粉絲之間也很常發生，「且整個大環境好像都很縱容這樣的狀況，其實並不是一個很好的現象」，他繼續補充，「當然不是所有日本人都這樣，只是社群網站這個工具，好像更把大家的這一面激發出來了，我們小時候曾被告誡『你不敢在別人面前講的話就別講』，但在社群網站上就會很放心地躲在背後講人家的壞話，我覺得非常可怕」，相當值得我們省思。

高橋一生強烈指出了現代網路社會中的多個問題。（粘耿豪攝）

最後，他不忘大讚台灣人的真誠與直率，「我5年前來台灣宣傳時，就已經有感覺到台灣人在看待演員或是作品時，都是非常直接地去給予一個正當的評價，說喜歡就是真的欣賞你的表現或是這部作品，不會有太多的附加價值」，並稱此次再度來台後，更加證實了這個想法，「很開心可以看到這一面」。

《岸邊露伴在羅浮》全台熱映中。