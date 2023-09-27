你知道虱目魚也能做成香腸嗎？位於北門三寮灣附近的長盈海味屋，以現撈的鹹水虱目魚除刺後，加入豬肉灌入豬腸，便成了風味獨特的招牌菜虱目魚香腸，不油不腥，乾煎、三杯都好吃！賣的是自家養的魚，長盈海味屋在北門養魚已經第四代。堅持鹹水養殖，將海水引進後會先養水，水池中會圈養石斑、虱目魚、白蝦、文蛤、螃蟹等各種工作魚，再用淨化過的海水養殖虱目魚、白蝦、鱸魚等，所以肉質特別甜，養出來的魚不止健康，更獲得歐盟認證無毒標章。

若遇上可以直接一竿釣的機會，還能看見實際處理漁獲的全過程。（圖／行遍天下提供）

因為食材本身品質好，所以簡單料理就美味無比。肉質細嫩的香煎鱸魚下巴；一尾魚只有一顆的魚腱，在這裡直接炒一整盤給你；虱目魚肚西瓜綿湯的西瓜綿也是自己醃製的，喝起來酸鹹清甜夏日最開胃；還有一點腥味都沒有的椒香魚皮；最後再用一碗黑糖粉粿劃下完美句點。米其林指南2022年首度把台南列入評鑑，長盈海味屋是目前台灣農村「田媽媽」體系店家首度名列必比登的餐廳。長盈海味屋除了餐廳，還有養殖場導覽可以預約，可近距離觀察多物種的生態鏈養殖法，並深度認識食魚文化。

自家的魚塭體驗是與親戚合作的產地探訪之旅。（圖片提供：長盈海味屋）

跟著魚塭主人腳步才能看到的生態旅行。（圖片提供：長盈海味屋）

店家資訊

長盈海味屋

地址：台南市北門區484號

電話：0917-549-736

FB：田媽媽 長盈海味屋

時間：六、日11:00-18:00

消費：香煎鱸魚下巴260元、椒香魚皮280元、炒魚腱450元、虱目魚肚西瓜綿湯380元

（本文摘自《行遍天下9月號369期》）