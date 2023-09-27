「家」對你來說是什麼？元泰鼎開發董事長蔡榮蔚認為，「家」是為人訂製幸福，縝密劃作的精湛工藝，唯以絕佳品質、最好光景及舒適格局，由內到外細心構築，才能讓每一位都會生活家實現夢想。近年，元泰鼎開發儲備5年能量，8案齊發，為大眾提供最值得居住的好房。

元泰鼎開發已完工的「宏仁醫院」(圖/元泰鼎開發提供)

人人都要有個「家」，為你遮風擋雨，貯存人生不同階段的回憶。然而，若這個家不安全也不堅固，甚至問題百出，恐怕難以揭開嶄新的人生。元泰鼎開發深耕大台北地區，自民國70年代以土地開發及營造奠定基礎，兩代攜手耕耘，共同經歷半甲子的歲月，畢生為建築全心傾注，始終以宏觀的眼界、微觀的思維及精質的工藝，構築貼近現代及符合居住者需求的質感空間。

蔡董事長指出，過去住別人蓋的房子，後來為別人蓋房子，在心境轉換的過程中，對於居住安全與舒適更加重視，因此從選址、土地整合、風水格局、基礎工法、混凝土磅數、鋼筋用量及建材等，以深厚的實力、扎實的工藝蓋房，期望在有限的空間賦予住戶最好的生活品質，並認為「唯有自己放心的建築，才能安然交給住戶，提供居住者需求與貼心的生活空間。」

元泰鼎開發主要推案類型為住宅大樓、住商大樓及醫院，歷經5年一次推出8案，分別為已公開的「元泰鼎天麗」與即將公開三重案、二重國中案、五谷王案、宏仁醫院、澎湖案、永和案及林口案，元泰鼎開發產品多元，「以人為本」符合不同需求，值得大眾的期待。