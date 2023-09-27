台灣房價居高不下，其中位在新板特區的指標豪宅，每坪成交價衝破110萬，馨傳不動產智庫執行長何世昌在「房產知識Buffet+」臉書發文指出，新板特區內二手市場賣壓逐漸消化後，成交價就開始發功了，目前剩板橋江翠北側重劃區有不少相對平價案可以挑，開價大多在每坪50幾萬至60幾萬。

何世昌說，雖然新板特區內大坪數的產品居多，但因為新板特區開發已經飽合，這幾年重劃區內又沒有新案推出，以及新板特區周邊區段價格走揚，回頭帶動新板特區房價。再者，新板特區內二手市場賣壓逐漸消化後，成交價就開始發功了，一坪百萬元那也是自然合理的事。

何世昌分析，板橋這波漲勢發動得比較慢，新北過去由蛋黃區先漲，再往外擴散到蛋白區，但這一回反而以蛋白區漲勢動得最早、最猛，北大漲到5字頭、新莊副都心與頭前到6至7字頭、三重衝到6至7字頭、新店飆7至8字頭，板橋才補漲上攻，如果以板橋區內來看，新板特區漲勢也比較晚發動，重劃區外都已經漲完一輪了才輪到新板特區攻堅。

那麼新北首購族、台北輕移民的末日到了嗎？何世昌則說，板橋江翠北側重劃區仍有不少相對平價案可以挑，這些平價案開價大多在每坪50幾萬至60幾萬，還有不少個成交價5字頭的建案可以買。

何世昌提到，從目前趨勢來看，明年江翠北側可能就要跟5字頭說再見了，畢竟，連浮洲建案都賣5字頭了，江翠北一坪50幾萬價格應該不算貴，這是相對性的。