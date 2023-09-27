醫師葉維中提到，「目前全台65歲以上人口，大概4位就有1位，出現認知功能退化。」(圖/中時新聞網攝)

根據統計，全球每3秒就有1人罹患失智症，及早保養腦部健康是現代人首要之務。在9月21日國際失智症日前夕，旺旺中時媒體集團所舉辦「銀髮失智照護論壇」，呼籲民眾重視失智議題。

基隆長庚家庭醫學科醫師葉維中提到，「目前全台65歲以上人口，大概4位就有1位出現認知功能退化。退化的時間點，大概在40歲到50歲開始發生。失智不可逆，腦部健康更要及早保養才行。」

掌握4竅門可延緩認知衰退，涵蓋了營養、運動、社交、學習。(圖/中時新聞網攝)

醫師葉維中指出，針對失智症的保健，掌握4竅門可延緩認知衰退，涵蓋了營養、運動、社交、學習。根據美國失智症期刊《COSMOS Study》研究，發現65歲以上的年長者，每日吃一顆綜合維他命，長期下來，對於整體認知、情節記憶及執行能力都有幫助，對於減緩認知衰退表現可達6成。

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每日一顆綜合維他命，對於整體認知、情節記憶及執行能力都有助益。(圖/中時新聞網攝)

綜合維他命除了擁有完整維生素，亦有多種礦物質。醫師葉維中建議，大家要攝取充足且多樣的營養素，但若日常飲食中比較難攝取到完整營養，生活中應可再補充涵蓋20種以上營養素的綜合維他命，不失為一個簡單方便又能維持健康的方法。了解失智症警訊，及早做好腦部保養，預防且延緩失智症刻不容緩，需要你我一同關注。