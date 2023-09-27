波蘭西部小鎮弗斯霍瓦（Wschowa）一座教堂日前進行整修時，工人意外在教堂的尖塔頂端發現一個時空膠囊，交給博物館後，取出數個古老硬幣、羊皮紙文件，以及一顆變形的鉛彈，據信可能已有將近300年歷史，有望超越紀錄，成為世界上最古老的時空膠囊。

英國《每日郵報》報導，這個時空膠囊來自弗斯霍瓦鎮上的聖斯坦尼斯洛斯教堂（Church of St. Stanislaus），外觀上是一個銅製的長方型盒子，盒蓋上刻著1726年字樣。打開盒子，裡面有4個不同年代的包裹，分別來自1726年、1786年、1884年和1914年。

'World's oldest time capsule' -dating back to 1726 - is found in #Polish church spire,containing 300- year-old coins, Latin documents and a lead bullet

Box discovered during renovation at Church of St Stanislaus in #Wschowa, #Poland pic.twitter.com/g0o6ISxdHk — Hans Solo (@thandojo) September 26, 2023

博物館指出，其中一個包裹保存了一張羊皮紙，上頭以拉丁文記載該鎮慘遭祝融焚毀的經過；另一個較小的包裹則以報紙包著好幾枚18和19世紀的硬幣。還有一個包裹被鉛彈射穿，損壞了一些文件。

What is the oldest time capsule?



It maybe in Poland, Wschowa.



A lead box with documents, 300 year old coins and a bullet were found in a Church of St. Stanislaus. Museum curators preliminary dated the find at 1726. pic.twitter.com/OoU37pF6LV — newglobesun (@newglobesun1) September 25, 2023

18世紀時，弗斯霍瓦鎮曾是波蘭的第二個非官方首都，並在1793年劃為普魯士王國的一部分，直到二戰結束後才歸還給波蘭。現在館方將針對所有文件進行翻譯，並檢查其中的內容，如果證實可以追溯到1726年，那麼它將成為世界上最古老的時空膠囊。

目前認證最古老的時空膠囊來自1728年，藏在美國麻州州議會的花崗岩地基內，膠囊內有一塊刻有藏寶人姓名的銀盤、一些硬幣、一塊獎牌和當時的報紙。