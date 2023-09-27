吳佳穎。（中華奧會提供）

丁華恬晉級女子體操全能決賽。（中華奧會提供）

跆拳道女將羅嘉翎、林唯均一路過關斬將，儘管在各自級別決賽中飲恨，仍為中華隊進帳2面銀牌。27日中華健兒將持續在亞運賽事征戰，女籃、女足將展開小組賽賽程，射擊項目女子25公尺空氣手槍資格賽，中華女團表現亮眼，有機會奪下獎牌。

26日進行的女子25公尺空氣手槍慢射資格賽中，中華隊好手「證件妹」吳佳穎、田家榛和杜禕依姿攜手出擊。個人成績方面，以杜禕依姿的291分、名列第9為三人中最佳；田家榛289分排第13；吳佳穎則以288分排名第16位，但是否闖入決賽，得等27日的快射項目結束後，與慢射成績相加並取成績前8位選手晉級，個人決賽將於下午2點半登場。團體賽部分，吳佳穎、田家榛和杜禕依姿的分數總合為868分，位居第3，待27日快射成績出爐後決定名次，中華女團奪牌希望濃厚。

中華女籃27日迎來小組賽首戰，對手將是充滿神秘色彩的北韓隊，力拼小組賽首勝，並爭取在預賽中脫穎而出，中華隊本屆和北韓、南韓以及泰國同組。下午2點登場的亞運新增項目英雄聯盟，中華隊無壓力以分組第一晉級，並在8強抽得上上籤，在決賽前都不會碰上南韓、中國2大勁敵，被認為至少保底銀牌。

儘管團體成績不足以站上頒獎台，不過女子體操代表團在個人全能賽依舊帶來亮眼表現，丁華恬在跳馬、高低槓、平衡木及地板4個項目的總和成績是50.665分，排名第10。賴品儒則以48.398分排名第13。排第14的林宜蓁原本也在晉級範圍，但因同一國只能取2人，最終由丁華恬、賴品儒闖進女子全能決賽。

男女團體賽程結束，桌球首先將迎來混雙賽程，首輪輪空的中華隊兩組人馬黃彥誠／鄭怡靜及林昀儒／陳思羽先後出賽。中華女足則在晚間7點半小組賽碰上東南亞勁旅泰國。