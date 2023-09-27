警方祭出一連串措施防制汽機車竊盜案件。(警方提供)

犯罪也講產業轉型？暴力犯罪、竊盜、恐嚇取財、傷害及詐欺案等「與治安有直接關係」，被警方列為犯罪指標案件，翻開國內20年來的刑案統計表可以發現，傳統暴力犯罪、竊盜等案件都已大幅銳減，尤其汽機車竊盜減少9成8幾近絕跡。警方分析，現在除了作案一定會落網、風險很高之外，歹徒為了要輕鬆、迅速賺到不法之財，所以紛紛加入詐騙行列，也是從「黑手」轉型升級為「白領階級」的主因。

20年前國內有句玩笑話「睡一覺醒來，會發現車子已經在廈門的馬路上」，形容當時汽機車竊盜氾濫的情況。警方統計，2003年共發生汽車竊盜4萬8373件、機車竊盜18萬2233件，合計占當年全般刑案的46.94％，是犯罪指標案件之冠。官警回憶，當年為了降低失竊率，大家可說是絞盡腦汁與匪鬥智。

從2006年起，警政署陸續推動「汽機車加設防竊辨識碼」、「全面稽查套裝機車阻斷銷贓管道專案」、「同步查緝易銷贓場所工作」等防制手段，尤其路口監視器越來越普及後，更讓歹徒無所遁形。保三總隊也與關務署共同執行「邊境聯合查贓」工作，防止贓車被歹徒分解、化整為零輸出到海外。在警方祭出一連串偵防措施後，去年汽機車竊盜已降至4629件，降幅達9成8以上。

曾經營過「？肉廠」的小陳感受最深，他表示，以前國內的失竊車輛，有的整車走私運到大陸，有的分解出口或銷贓流到「？肉廠」，消費者可在此買到便宜的零件。但大陸在北京奧運後經濟大幅成長，汽車工業蓬勃發展遠超越台灣，所以已不需要從台灣進口贓車，現在反而是大陸的汽車零件「逆輸入」到台灣，情況反轉頗令人唏噓。

警政署2017年推行「強化掃蕩汽機車及自行車竊盜犯罪計畫」，鼓勵各警察機關查緝汽機車竊盜集團及阻斷銷贓管道，並提高共辦案件獎勵額度，從該年起至去年底，全國警方已破獲19件汽機車竊盜集團、解體工廠及收銷贓場所，92名嫌犯。

汽機車失竊率大幅下降，也減少經濟損失，財團法人保險事業發展中心統計，2006年所有車種竊盜險申請理賠共7771件，保險公司賠款金額高達20億6448多萬元，去年申請理賠件數僅剩31件，賠款金額587萬多元，大幅下降9成9，有效維護民眾財產安全。