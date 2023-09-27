國內汽機車竊盜案件雖然大幅銳減，但也出現新的犯罪手法。警方發現，有歹徒向租車行租車後搞「人間蒸發」，拒不還車，尤其是一些價格不斐的名車、超跑，業者報警僅能告對方侵占，或是被法官認為是消費糾紛；還有黑道藉口扣押租賃公司的賓士千萬車款邁巴赫，向業者強索千萬元贖金。

警方表示，歹徒變相竊車的目的有兩個，一個是拿來當作犯罪工具，一個是占為己有或銷贓變現。歹徒先向租車行租車，再掛上偽冒的車牌成為AB車，只要不被警方攔到，就能在馬路上暢行無阻，業者在無可奈何下，只能告對方未依約還車。

還有嫌犯假借他人名義買車，再去擔保抵押貸款，或是去當鋪免留車借款，錢一到手後馬上人車蒸發，換上車牌即很難尋回，銀行或當舖業者只好請小蜜蜂在路上幫忙尋車。

基層員警透露，目前保三總隊雖然有執行「舊機動車輛及引擎輸出查證」作業，大部分的出口商都是合法大量收購引擎，但如果遇到已報失竊的引擎，警方也很難追到上手。批評車輛主管機關交通部公路總局只會收規費，低度鬆散的管理導致亂象叢生，治標不治本。

警方日前破獲天道盟同心會吳姓兄弟檔，在新北蘆洲經營當鋪放高利貸，並要還不出錢的3名被害人，向兩家租車公司租賃3輛賓士，其中，包括1輛要價1126萬元的邁巴赫S580，再將3輛車交給當鋪「抵債」，吳嫌兄弟檔再向租車公司要求千萬元贖金。

新北市刑大兵分多路，將吳嫌兄弟檔等12人逮捕到案，查扣總價值約2100萬元的3輛賓士。詢後，依組織、詐欺、恐嚇取財、重利等罪嫌移送法辦。