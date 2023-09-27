為了防制汽機車竊盜案件，壓制竊賊囂張氣焰，警政署在2006年規定汽機車必須加設「防竊辨識碼」，但新制還未正式上路，卻面臨到恐違反WTO規定、國內外汽車大廠不願配合等問題，可說是一波數折。官警回憶，後來在警方堅持與不斷溝通下，才逐一解決順利推行，汽機車失竊率開始大幅下降，證明這招「殺手鐧」確實有效。

官警說，當年為避免贓車被五馬分屍，重要零組件被化整為零銷贓，刑事局想出在車輛的引擎蓋、車門、葉子板、引擎、變速箱、行車電腦、音響等15個重要零組件上，烙上車身號碼做為「防竊辨識碼」，但沒想到在規劃階段就遇到不少難題。

首先，根據WTO規定，會員國間不能設置貿易障礙，我國要求進口車必須向內政部申請加設「防竊辨識碼」，是否會被認為是故意刁難？刑事局派員與歐美國際大廠開會溝通解釋，美國車廠同意配合，但德國某家名牌車廠卻有所疑慮。

官警回憶說，當時曾告訴該德國車廠，依規定可以申請免試辦「防竊辨識碼」1年，期滿後大家再來比較各家車廠的失竊率，提供給民眾參考。德國車廠評估若不加設「防竊辨識碼」，自己的車恐會成為竊賊眼中的肥羊，一枝獨秀的高失竊率將會影響民眾購車意願，所以後來也同意配合。

官警說，還有國內銷售量最大的車廠，也表示這不符合日本原廠生產製造的SOP，希望能暫緩參加，經與原廠溝通後才同意警方的規定。

官警表示，歐美車廠為了防止竊賊將車開走，是使用防盜晶片，讓車輛無法啟動。當年他耐心向各國車廠解釋，國內大多是將贓車分解，大家為了防盜的本意一樣，所以在符合WTO貿易法規，加設「防竊辨識碼」有其便利性，並考量加設成本及防竊效果，終於與眾家車廠取得最佳平衡點。