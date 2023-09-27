2024總統大選，外界關心在野黨整合議題，《ETtoday新聞雲》26日公布的「藍白該如何搭配」民調顯示，「侯柯配」的支持度36.6%最高，能勝過綠營賴蕭配的34.2%，柯侯配則為33.6%，僅險勝賴蕭配的33.0%。對於2024總統選情，前立委沈富雄斷言，沒有藍白合就輸了，而且只有侯正、柯副，若倒過來變「柯侯配」，國民黨就等著送殯儀館；沈也認為，柯文哲心裡在想什麼沒有人知道，為了民眾黨的未來，「也許他的想法會完全出乎我們所料」。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》談及近期民調，他認為不需要多做解釋，「大而化之，因為大局已定，何必這麼費心」；沈指出，藍白整合後若「1+1等於2」，就很正常、意料之中，若1+1等於1.3那就不妙。

但沈富雄指出，藍白合的1+1的結果可能是1.8，甚至是1+1變成2.2，因為國民黨搗蛋的內亂分子，看到有機會勝選就會回來，這個情況有可能發生。

沈富雄認為，以柯文哲的聰明才智，他心裡在想什麼，外界大家都不知道，真的沒有人知道，必須承認柯文哲不笨、很聰明，柯的盤算、計算，為了民眾黨的未來，「也許他的想法會完全出乎我們所料」。

沈也直接點出重點，「很簡單，沒有藍白合就輸了，而且藍白合是只有侯正、柯副，如果是倒過來，國民黨跟輸沒有什麼兩樣，贏了也等於輸，國民黨就躺在地上，等著送殯儀館了」。