新北1名吳姓男子到台北市1家酒店消費，見到酒店妹就自稱自己是「乩童」，吳男還說，妳是不是有拿過小孩，後面有好幾個嬰靈，我可以讓神明附體起駕，幫忙跟嬰靈溝通放過妳，但要發生性行為才能成功。

酒店妹本身很迷信加上確實拿過小孩，因而願意與吳男外出詳談如何處理，早上7時許2人先到KTV唱歌，吳男提起「超渡嬰靈」需要透過雙修，之後2人轉往一家旅館，吳男以作法名義，與酒店妹發生性行為，還表示：「這樣嬰靈才會原諒！」

事發之後，酒店妹和男友提了這件事，男友認為她被騙了，氣不過便找吳男出來理論還揍了他一頓。酒店妹說，本來並沒有要告吳男，而且雙方已簽和解書，但擔心吳男又再用這種方式去欺騙其他人，才會對吳男提出告訴。

新北地院審理，吳男否認強制性交，辯稱，在發生性行為前，從來沒提到「超渡嬰靈」，會去旅館是酒店幹部問：「要不要帶出場發生關係」，因為酒店妹不想被公司抽，於是便私底下交易，也轉帳5000元給她，2人還先去唱歌2小時後才去旅館。

酒店妹表示，因為自己本身很迷信，也確實有拿過小孩，吳男又向她表示會「神明附體起駕」，且也暗示要去開房間，因此她下班後，2人先去了KTV再到旅館，見吳男在旅館地上起駕「一直嘔吐」，像是神明要上身。後來吳男要她躺床上，而且他「一直和空氣講話」，基於相信對方，才會發生性行為。

法官認，吳男利用酒店妹曾墮胎的過往經驗，再加上對鬼神之說敬畏的心裡畏懼狀態，謊稱發生性關係才可以超渡嬰靈，而性侵得逞，手段實屬卑劣，且犯後態度不佳，依強制性交罪處刑3年6月。二審法官改判3年2月。最高法院日前駁回吳男上訴，全案定讞。