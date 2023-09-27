台灣首艘自製潛艦「海鯤號」，28日將由總統蔡英文親自主持下水儀式並命名。潛艦國造計畫召集人、國安會諮詢委員黃曙光表示，期望2025年能完成3艘國造潛艦，2027年可以達到4艘，還說建立潛艦隊可封鎖大陸海軍，把共軍限制在第一島鏈，不讓他們出太平洋，防止包圍台灣。國際戰略專家賴岳謙26日在《新聞大白話》節目直批，共軍現已有6、70艘潛艦，2030年更將達99艘，一個戰區就有幾十艘，談封鎖是笑話、鬼話。

賴岳謙表示，不管是吳釗燮還是邱國正，不斷在玩弄兩岸的戰爭，實在太不負責任。由於現在台灣民眾確實已經有焦慮感，有很多人已經在布局、置產，往海外移動，這樣的訊息愈來愈多。我們也看到台幣一直在貶值，這跟台灣的一些資本家，是不是在把錢往外搬有沒有關係？

「我們不知道，但問題是在這個時候，又說不打仗？變來變去，我覺得真的是太不專業！」賴岳謙指出，另外一個就是黃曙光，「你是海軍出身的耶！你在海軍待那麼久，怎麼可能對潛艦戰一點概念都沒有？這真的是讓我們覺得匪夷所思！」

賴岳謙質疑，黃說了一個大話，說打造3艘，然後再過幾年再打造4艘，所以總共我們的目標是要打造8艘？然後我們這8艘就可以封鎖住整個中國大陸，不出第一島鏈？「這簡直是笑話！人類間最大的笑話，莫過於此！我把他稱之為講鬼話，為什麼？」

「我們都知道潛艦，它最怕的就是被發現！」賴岳謙強調，發現潛艦或是打潛艦戰，有空中的反潛能力，甚至水面艦的反潛能力，還有一種就是潛艦對潛艦。真正在作戰的時候，潛艦對潛艦才是最致命的，你打造完之後也不過就是8艘，解放軍據俄羅斯估計，是66艘到75艘之間；美國估計，也大概在6、70艘之間。按照解放軍的造艦速度，估計在2030年會有99艘。你8艘如何能夠封鎖住99艘潛艦？

賴岳謙直言，一個戰區就已經是幾十艘了，你用8艘就能夠封鎖得住？簡直是笑話，更何況你有跟美國、日本簽戰區協定嗎？「不要說鬼話了！」