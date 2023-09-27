高雄一名蔡姓女騎士去年（2022年）3月21日上午11時許，騎機車行經左營區城峰路南往北時，輾過自來水公司制水閥後導致盒蓋突起，後方王姓婦人騎機車經過，前輪輾壓該制水閥盒，整輛機車後輪翹起，害王婦連人帶車慘摔。緊急送醫搶救，王婦因頭部外傷、顱腦損傷、胸部鈍力傷致創傷性休克等，院方仍因傷重宣告不治。

王婦的2個女兒強忍悲傷幫母親辦理後事後，根據相關調查，直指母親的死亡，自來水公司第七區管理處有極大的責任，因而提起國家賠償賠償，包含醫療、喪葬、精神慰撫金等共425萬3813元。

法官審理，林女2個女兒表示，自來水公司從2006年間起新設置制水閥盒蓋，均已加裝防跳脫固定設備，但案發的制水閥仍使用舊型盒蓋未更換。

巡查時僅目視檢查和蓋與路面是否平整，未以手動開啟盒蓋檢視防跳脫固定設備，是否損壞或生鏽，以避免盒蓋遭車輛輾壓後翹起。自來水公司制水閥設置及保管有缺失，並與母親死亡結果間存有相當因果關係。

自來水公司則表示，公司是國營事業機構，依國有財產法第4條第1項第3款之規定，國營事業機關僅股份為公用財產，其所有之財產或設備非國有財產，不適用國家賠償法。

案發制水閥約於1991年間設置，依規定一年檢查一次，最近一次檢查日期為2021年5月6日，檢查結果為正常，該制水閥盒是使用舊型六角盒蓋，雖無防跳脫裝置，但仍須以工具才能將盒蓋翹起，有脫落就需要更換。

一般車輛輾壓通過該制水閥均未發生過任何事故，顯見盒蓋設計並無瑕疵，雖於2006年間新設置制水閥盒有防跳脫裝置，但不能以現時科技水準與當時技術相互比較，認定舊型盒蓋相較於新型盒蓋無防跳脫裝置屬設計瑕疵。

縱使認為應負賠償責任，然而王婦發生事故時已年近70歲，未領有合格駕駛執照，依其高齡的生理狀況不應騎乘機車，且當日天雨路滑，騎乘機車應更加小心，王婦應注意路況而疏未注意，導致事故發生及損害擴大也其有過失。

法官認，應按民法第191條第1項，設置有欠缺，係指土地上之建築物或其他工作物，於建造之初即存有瑕疵而言，並參照最高法院50年台上字第1464號判決先例要旨，依法推定工作物所有人有過失，應負侵權行為損害賠償責任。

法官日前判決，2個女兒請求精神慰撫金各70萬元為適當，自來水公司第七區管理處，應分別給付2個女兒82萬6907元、82萬6906元。可上訴。