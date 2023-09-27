華為8月底才發表最新旗艦機型Mate60 Pro王者歸來，25日在深圳召開的秋季全場景新品發布會上，天王劉德華驚喜現身，正式宣布出任華為全新超高端品牌Mate60 RS「ULTIMATE DESIGN」非凡大師品牌大使。國際事務專家賴岳謙26日在《新聞大白話》節目指出，過去華為與保時捷設計合作，現在學生變成老師，就推出自己的非凡設計，把大陸消費者的錢袋子掏出來。據他所知，小米馬上將接棒，繼續刺激大陸經濟轉動。

賴岳謙表示，華為這次推出來的產品，都可以跟手機產生互動、互聯、互網，所有的周邊產品，包括智能汽車、平板電腦，甚至家裡的電視、穿戴式的手錶。而且這次為什麼要一直強調非凡、非凡、非凡？為什麼要用非凡設計這個概念？而不用保時捷設計這個概念？

賴岳謙指出，過去華為是跟保時捷設計有關，但是中國大陸自己走設計創新的道路，所以走出了一個非凡創新、非凡設計。這就是為什麼劉德華他要出來說：我是一個平凡人，我經過努力，但是我們可以有非凡的作為，我們有非凡的理想、非凡的貢獻、非凡的表現。

「這代表什麼呢？」賴岳謙強調，這代表我華為一開始可以向你西方、歐美來學習，學習你的設計，但是我們要超越你！這叫作青出於藍勝於藍。自己本身教書，當然希望學生超越自己，因為這樣一代比一代好，人類的知識才會一直往上走。

「華為是學生，他現在變成老師！他超越自己的老師，所以現在開始走入自己的非凡設計！」賴岳謙提到，因此主力已經不再是保時捷設計，是自己的非凡設計。而這一次華為鋪出來的目的在哪裡？因為中國大陸消費者錢很多，但是不出來消費，你看這一次刺激多少人出來消費？一消費，經濟就開始轉動。「接著我知道的就是，小米馬上就接棒，把大家的錢袋子掏出來吧！這個時候中國的經濟，當然就更往上走了！」