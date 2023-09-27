近日歐盟委員會主席馮德萊恩聲稱，已啟動對中國大陸電動汽車接受政府補貼的調查，並評估歐盟是否因此對中國電動車加徵關稅，此一政策在歐洲引起不少反對意見。前立委郭正亮26日在《頭條開講》節目指出，要說中國大陸補貼要拿出證據，且歐洲很多國家也都在做補貼，德國總理蕭茲甚至剛編了1100億歐元，搞下去可能自取其辱。歐盟內部未必有共識，談道理也不一定贏，還要顧大陸市場利益，所以現在子彈還在飛。

「因為他是透過歐盟出口，歐盟這個議題還是要透過共識決，所以我覺得子彈還在飛啦！」郭正亮表示，每個國家受傷的程度不一樣，法國在乎的是中國大陸車子要進來歐洲，問題是歐洲很多國家各別也在做補貼，而且你要說中國大陸是補貼嗎？你要拿出證據。

郭正亮提到，德國總理蕭茲剛編了1100億歐元，怎麼辦呢？那不是更直接的補貼？所以要說中國大陸補貼，你拿出證據。他只是說要啟動調查，可是調查出來是認定什麼叫補貼？如果說是國內消費者的購買補貼，這個比起直接給錢給企業，那差遠了！

「這個你要亮證據，不然你是要亮說，他有低利貸款？（賴岳謙：美國補貼更嚴重，1輛車7000多美元！）」郭正亮強調，所以要做的話，特斯拉也要被審查。所以坦白講，這個有些地方搞不好會自取其辱。「因為還沒有鬧大！現在正在鬧。」

郭正亮指出，而且馬克宏可能也要考慮到，明年是中法文化元年，這樣可能會失去很多進入中國大陸市場的機會，因為會引起反感！到時候大陸消費者會去購買法國各種高級消費品嗎？他可能也要這樣考慮。

「所以我認為第一個，歐盟內部不一定會有共識。第二個是真的要來談道理，你也不一定談得贏人家。」郭正亮直言，第三是明年中國大陸市場的利益，要不要考慮一下？「所以子彈還在飛啦，再看一下！不划算，真的撐不下去啦！」