iPhone 15代上市後，不意外又引爆搶購潮，官網與網購平台幾乎都被秒殺。就有一名人夫送給父親15 Pro Max，卻引起妻子不滿，大罵「老人又用不到那麼好的」，雙方爆發嚴重口角，事後人夫決定離婚，曲折發展引發熱議。

男網友在臉書「匿名公社」發文表示，父親非常節儉，至今的智慧型手機仍是多年前他汰換掉的iPhone 6+，直到上個月才壽終正寢，於是自己決定盡孝道，大手筆買15 Pro Max送給父親，認為超大螢幕父親看得也舒服。

人夫表示沒想到一隻iPhone 15 Pro Max就看清妻子為人。(圖／蘋果官網)

豈料妻子得知後，當場翻臉大吵，痛罵「給老人用那麼好太浪費」，還質疑原PO為何不是先送給她，還翻出朋友圈照片，狂酸「別的老公都很疼自己老婆」。父親聽到後，把手機放在門口，留下紙條「夫妻別吵架，手機就給媳婦吧」，看到父親舉動，讓原PO忍不住紅了眼眶。

事隔一天後，原PO發文表示已經和妻子辦離婚，他說雖然是妻子先吵著要分，但自己也早有這念頭，如今反而是妻子離完婚後後悔，說沒錢搬出去住。

原PO說，過去每次新手機一出，都立刻買頂規送給妻子，卻因為這次先給父親而大吵大鬧，近日更得知，自己明明每個月給妻子兩萬元，打理兩人的早午餐，還另外給妻子零用錢，妻子卻每天都睡到中午，導致父親早餐都要自行覓食，如今妻子後悔說只是一時任性，希望復合，他也不想管了，慶幸一台15 Pro Max可以看清一個人。