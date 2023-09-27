宜蘭縣消防局廖姓隊員參加新北市辦的高級救護員訓練時，到KTV歡唱時涉嫌對女隊員性騷擾，遭提告訴；消防局因女隊員已提告而進入司法程序，暫緩調查，女隊員遂向縣府社會處申訴，其調查委員會認定性騷成立。消防局回應，已將該隊員停訓召回，待縣府來函再依程序召開考績委員會審議懲處事宜。

據了解，廖男參加救護員訓練時，5月31日與多名同梯學員到林口某間KTV唱歌，廖男與新北市許姓男隊員見女隊員不勝酒力，就將她攙扶到廁所，女隊員感覺遭到熊抱、襲胸及身體也被觸摸；事後得知另一名女隊員唱歌過程中也被性騷，遂2人向廖、許提告並提出性騷擾申訴。

新北市消防局受理申訴啟動調查，將許男退訓並開考績委員會記過2次；宜蘭縣消防局則表示，廖男的部分有收到新北市消防局調查結果，顯示事證不足，加上女隊員提告後已進入司法程序，故暫緩調查，待法院宣判再繼續進行。

女隊員不服，向縣府社會處再申訴，社會處召開性騷擾再申訴調查委員會，請雙方當事人到場說明，最後一致通過廖男性騷擾成立。消防局表示，對此事深表遺憾，已將廖男停訓召回，待收到縣府來函，將依程序開考績委員會審議懲處事宜。

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