農業部專案進口雞蛋引發爭議，外界擔心過期的巴西雞蛋，會不會流入國軍的伙食？國防部長邱國正22日表示，目前沒有發現用到巴西蛋的情況。媒體人張禹宣26日在《新聞大白話》節目指出，《畜牧團體辦理國軍雞蛋副食供應業務執行要點》清楚把「中華民國雞蛋運銷合作社」列在裡面，信興蛋品創辦人涂萬財曾親口承認供應雞蛋給國軍，巴西進口消失的425萬顆雞蛋去了哪裡？據涂萬財說法，合理懷疑就是賣給國軍吃的。

張禹宣提到，「南霸天」信興蛋品負責人涂萬財目前跟誰合作？台灣省雞蛋運銷合作社承租位在屏東縣鹽埔鄉的集貨場。「我跟各位解釋一下，這個集貨場是什麼？就是屏東縣政府去查的那個集貨場啦！」就是屏東縣政府說要去查這個信興蛋品的集貨場。

「來，接下來看這個更誇張！」張禹宣指出，說每個小時可以洗選3萬顆？重點來了：「因為要供應國軍！這是涂萬財自己親口講的！他說屏東這個地方就是要來供應國軍的啦！」再來看一個更扯的，這東西叫「法源」，這個雞蛋運銷社憑什麼可以供應國軍呢？因為我們的農業部有一個法規，叫作《畜牧團體辦理國軍雞蛋副食供應業務執行要點》，而這個要點當中，清清楚楚地把「中華民國雞蛋運銷合作社」列在裡面！

張禹宣強調，換言之，他可以決定遴選哪間廠商，涂萬財曾親口承認說「我把雞蛋賣給國軍！」這時候問題來了：是誰把這個地方借給他的？叫作吳天福，就是蛋價評議委員會裡面，跟大家講說雞蛋要漲3塊，而且在今年3月的時候，竟然跟全台灣人講說：我們應該要進口雞蛋！

「欸，很莫名其妙耶！」張禹宣質疑，有沒有看過這種，自己做國產洗選的廠商，跑去跟政府、跑去跟媒體講說：對對對，我們要進口雞蛋！現在問題來了，涂萬財說這個屏東洗選場就是賣國軍的，中南部大家都知道你涂萬財有去賣給國軍，你自己也承認，洗選場也被屏東縣政府查了，「所以我現在請問一個問題：消失的425萬顆雞蛋到底去了哪裡？會不會如同你2020年講的，給國軍？」

張禹宣直言，那國防部敢不敢承諾，到2023年為止，你沒有使用信興、台農、或者涂萬財關係企業，拿到他的蛋？敢不敢這樣跟外面承諾？不用講說什麼都是國產蛋，國防部長邱國正還說什麼「原則上國產蛋」，講清楚說明白，把所有的廠商清單調給大家看。否則合理懷疑，涂萬財自己親口講的，這個洗選場、這個蛋，「就是賣給國軍吃的！」