今天其他台灣武術選手的比賽，男子南拳南棍全能項目的賴柏瑋、劉菖閔分別以第5及第6名作收；林怡汝在女子散打52公斤級8強賽不敵印尼選手。（編輯：陳政一）1120927
杭州亞運武術散打張煥宜闖4強 保底銅牌
杭州亞運台灣武術好手張煥宜今天晚間在男子散打70公斤級8強賽，以2比0擊敗寮國對手蓬賽本彭（Phonh SAIBOUNPHENG），順利闖進4強賽、保底銅牌，明天要對上伊朗選手，爭取進入28日金牌戰。
杭州亞運台灣武術好手張煥宜今天晚間在男子散打70公斤級8強賽，以2比0擊敗寮國對手蓬賽本彭（Phonh SAIBOUNPHENG），順利闖進4強賽、保底銅牌，明天要對上伊朗選手，爭取進入28日金牌戰。
今天其他台灣武術選手的比賽，男子南拳南棍全能項目的賴柏瑋、劉菖閔分別以第5及第6名作收；林怡汝在女子散打52公斤級8強賽不敵印尼選手。（編輯：陳政一）1120927
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