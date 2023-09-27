台灣民意基金會26日公布總統大選最新民調，民進黨參選人賴清德33.4％領先，柯文哲27.4％位居第二，侯友宜17.2％居第三。前立委郭正亮指出，不少有名的民調都有長期的機構效應，侯輸柯10％有點不像話，尤其侯沒犯什麼錯，國民黨支持者竟然只有55％，太低估了，絕無可能。

台灣民意基金會總統大選最新民調（陳友齡製圖）

《台灣民意基金會》26日公布最新民調，在三腳督情況下，民進黨總統參選人賴清德雖仍居首位，獲33.4％支持度，但與上個月相比卻重挫10個百分點，民眾黨總統參選人柯文哲則獲27.4％支持度，位居第二，國民黨總統參選人侯友宜比上個月回升3.6個百分點，但仍以17.2％居第三。

「這三個民調都有長期的機構效應！台灣民意基金會就是每次做，柯都很高！」郭正亮26日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，因為這個侯友宜實在輸到有點不像話了！怎麼可能輸到10％呢？侯友宜最近又沒有犯什麼錯，怎麼輸到10％呢？「我覺得有點誇張了！」

「因為我去看了一下他的細目，侯友宜的國民黨支持者竟然只有55％，這不可能嘛！所以我認為他對侯是太低估了啦！」郭正亮直言，侯友宜不可能到現在，國民黨支持者不到7成，「這絕無可能！我認為不可能！」

主持人盧秀芳指出，雖然侯數字這麼低，但侯、柯加起來還是贏過賴？「當然啦！」郭正亮表示，就是因為各家民調都各有不同，所以藍白合還是有相當難度，因為每個人都會拿著對他有利的民調講話