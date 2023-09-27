徐暐翔近來加入索尼30翻唱計劃，推出全新翻唱單曲〈看透〉，這首國際天后莫文蔚的經典歌曲是由徐暐翔當年參加選秀比賽時的導師謝霆鋒所創作，對他格外有意義。

而他在第二場演唱會上已經搶先表演，相較於原版〈看透〉聽起來神秘鬼魅，搭配悲悵的歌詞，有極大的情緒張力，不過徐暐翔的版本經過全新改編，改編成Chill感十足的復古indie Pop（獨立流行音樂），整首歌曲畫風一轉，聽感變得十分輕鬆，和原曲呈現完全不同的風味。

徐暐翔的單曲〈我們到底算什麼〉不僅在台灣廣受聽眾喜愛，因為由在韓國十分受歡迎的演員王大陸和韓星曹慧朱主演MV及MV在韓國取景拍攝的緣故，也開始受到韓國人的注意，近期〈我們到底算什麼〉更被韓國知名YouTuber「OUBA MUSIC」翻唱。

「OUBA MUSIC」是由四個男女組成的街頭藝人，他們經常在街頭演唱中文歌曲，包括周杰倫、周興哲、韋禮安、林宥嘉、田馥甄等歌手的作品，並將影片上傳到YouTube與更多人分享，更有突破258萬的觀看次數的翻唱影片。

這次，「OUBA MUSIC」將〈我們到底算什麼〉帶到韓國街頭，不僅保留了原曲的中文版，更用心改編了第二段歌詞成為韓文版，為聽眾帶來兩種版本的聽覺享受，而影片在網路上發布後，引起許多韓國網友的熱烈討論。